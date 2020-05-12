İspanya yurt dışından gelenlere 15 günlük karantina uygulayacak

İspanya hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Mayıs’tan itibaren yurt dışından gelenlere iki haftalık karantina uygulanacağını açıkladı.

İspanya hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Mayıs’tan itibaren yurt dışından gelenlere iki haftalık karantina uygulanacağını açıkladı.

Salı günü yayımlanan resmi karara göre, yurt dışından gelenler sadece gıda alışverişi, sağlık hizmetlerine erişim ve diğer ihtiyaç hallerinde dışarı çıkabilecek.

Karantina şimdilik olağanüstü halin yürürlükte olduğu 24 Mayıs’a kadar geçerli olacak, ancak uygulamanın uzatılabileceği bildiriliyor.

İspanyol vatandaşları da bu karara tabi olacak. Uluslararası uçak ve gemi mürettabatları ile kamyon şoförleri istisna tutulacak.