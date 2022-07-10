İspanya’da 1.4 milyon yaşında bir çene kemiği bulundu

Geçen ay İspanya’da topraktan çıkarılan bir çene kemiği parçasının 1,4 milyon yaşında olduğuna inanılıyor ve bu da onu Avrupa’daki bilinen en eski insan fosili yapıyor.

Şu ana kadar Avrupa’da bulunan en eski hominid fosili, 2007 yılında aynı bölgede bulunan ve 1,2 milyon yaşında olduğu belirlenen bir çene kemiğiydi.

Daily Mail’in haberine göre, fosil, 30 Haziran’da Avrupa’daki tarih öncesi insan işgalinin en zengin kayıtlarına sahip olduğu bilinen Atapuerca sıradağlarındaki bir arkeolojik alanda bulundu.

AVRUPA’YA GELEN İLK POPÜLASYONLARDAN BİRİ

Paleoantropologlar yeni kemik üzerinde resmi bir tarihleme yapmadılar, ancak önceki örneğe göre zeminde altı fitten daha derinde bulunduğundan, bunun “daha yaşlı olduğunu varsaymanın mantıklı ve makul” olduğunu söylüyorlar.

Çene kemiği yaklaşık 7,5 cm uzunluğunda.

Bilim insanları, belirli türdeki insan atalarını belirlemek ve kemiğin yaşını belirlemek için hala çalıştıklarını söylediler: “Söyleyebileceğimiz şey, Avrupa’ya gelen ilk popülasyonlardan birine ait çok önemli ve ilginç bir fosil bulduğumuzdur.”