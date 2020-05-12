  • BIST 98.371
  • Altın 384,926
  • Dolar 7,0235
  • Euro 7,6003
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

İspanya'da 113 Yaşındaki Kadın Kovid-19'u Yendi

» »
İspanya'da 113 Yaşındaki Kadın Kovid-19'u Yendi
İspanya'da 113 Yaşındaki Kadın Kovid-19'u Yendi

İspanya'nın kuzey doğusundaki Girona kentinin Olot ilçesindeki bir yaşlı bakımevinde yaşayan 113 yaşındaki bir kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenmeyi başardığı açıkladı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, İspanya'nın en yaşlı insanı olan 113 yaşındaki Maria Branyas'ın birkaç haftadır mücadele verdiği Kovid-19'u yendiği bildirildi.

Branyas'ın Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra yaşlı bakımevindeki odasında karantinaya alındığı, son yapılan testin negatif çıktığı belirtildi.

Haberlerde, Branyas'ın kaldığı yaşlı bakımevinde 2 kişinin salgından dolayı hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

ÇOCUKKEN İSPANYOL GRİBİNİ DE YENMİŞ

Haberlerde ayrıca, Branyas'ın çocuk yaştayken, dünyanın en büyük salgınlarından biri olarak bilinen ve 1918-1920 yıllarında görülen İspanyol gribini de yendiği ifade edildi.

4 Mart'ta 113. yaşına giren ve 20 yıldır yaşlı bakımevinde yaşayan Branyas, İspanyol basınına verdiği kısa demeçte, "Bazı küçük sorunlarım var ama herkeste böyle sorunlar olabilir. Bana yardım eden tüm sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Burada çalışanlar da benimle çok ilgilenip, çok nazik oldular." dedi.

Annesini en son doğum gününde ziyaret eden kızlarından biri de "Şimdi iyi durumda, harika. Yine eskisi gibi konuşma, kendini anlatma arzusuyla dolu ama virüsten dolayı görme ve işitme duyularını biraz kaybetti." şeklinde konuştu.

"Gerontology Research Group" adlı dernek, mevcut verilere göre Branyas'ın dünyada Kovid-19'u yenen en yaşlı insan olduğunu savundu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dizdarlı: “Pozitif vaka olsa söylerim”11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:50
  • Kanada’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 5 Bine Yaklaştı11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:29
  • Çin'de Kovid-19 Vakaları Yeniden Artarken Disneyland Kapılarını Açıyor11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:26
  • Fransa'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 26 Bin 380'e Yükseldi11 Mayıs 2020 Pazartesi 11:01
  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 181 bini geçti11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:58
  • New York'taki Kovid-19 Ölümleri, "27 Mart'tan Bu Yana En Düşük Seviyeyi" Gördü11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:43
  • İngiltere'de Kovid-19 Kısıtlamalarında "Sınırlı" Değişiklik11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:18
  • Dünya genelinde Koronavirüs salgınında son 24 saat11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:08
  • Bahar alerjisi nedir sakın ihmal etmeyin!10 Mayıs 2020 Pazar 22:36
  • 91 yaşındaki Kıbrıslı Türk koronavirüsü yendi10 Mayıs 2020 Pazar 20:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti