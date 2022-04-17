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İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltına alındı

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İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarındaki bir teknede 2 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesinin ardından teknede bulunan 5 mürettebat gözaltına alındı. Kokainin piyasa değerinin yaklaşık 174 milyon avro olduğu aktarıldı.
İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltına alındı

İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarındaki bir teknede 2 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesinin ardından teknede bulunan 5 mürettebat gözaltına alındı. Kokainin piyasa değerinin yaklaşık 174 milyon avro olduğu aktarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.

İspanya’da 13 Nisan Çarşamba günü Kanarya Adaları’nın güneyindeki sularda, içinde 2 ton 900 kilogram kokain bulunan bir balıkçı teknesi ele geçirildi. İspanyol güvenlik güçleri teknede bulunan 5 mürettebatın tutuklandığını aktardı.

Yetkililer, ihbar üzerine yakalanan “AKT 1” adlı 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinin Kanarya Adaları'na 300 mil uzaklıkta durdurulduğunu açıklarken, 2 bin 900 kilogram kokainin ise yakıt tanklarından birinde gizlenmiş halde bulunduğunu bildirdi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 174 milyon avro olduğu belirtildi.

Reuters'in haberine göre gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü Türk.

Balıkçı teknesinin yakalandığı deniz bölgesi, İspanyol güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele birimleri tarafından yasadışı uyuşturucu ticaretinde “Afrika Yolu” olarak tanımlanan güzergah üzerindeki bir aktarma alanı olduğu biliniyor. Özellikle Kolombiyalı uyuşturucu tacirlerinin Avrupa’ya teslimat yapabilmek için bu bölgedeki balıkçıları kullandıkları belirtiliyor.

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