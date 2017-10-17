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İspanya'da 5 günde ikinci savaş uçağı kazası

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İspanya'da 5 günde ikinci savaş uçağı kazası
İspanya Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı başkent Madrid yakınlarında düştü.

İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı başkent Madrid'in doğusundaki Torrejon Askeri Üssü'nde kalkış sırasında düştü.

İspanya Savunma Bakanlığı sözcüsü F-18 tipi bir savaş uçağının kalkış manevrası yaptığı sırada düştüğünü ve olayda pilotun hayatını kaybettiğini söyledi.

Sözcü kazaya neyin yol açtığına dair net bir bilginin olmadığını kaydetti.

5 gün önce Madrid'in güneyinde askeri bir törenden dönen İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter tipi bir başka savaş uçağı Albacete'deki üssüne dönüşü sırasında düşmüş ve uçağın pilotu kazada hayatını kaybetmişti.

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