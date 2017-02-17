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İspanya'da 64 yaşındaki kadın ikiz doğurdu

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İspanya'da 64 yaşındaki kadın ikiz doğurdu
İspanya'nın kuzeyindeki Burgos kentinde 64 yaşındaki bir kadın, biri erkek biri kız sağlıklı ikiz bebek doğurdu.

Hastanede sezaryen yoluyla doğum yapan kadının ABD'de tüp bebek tedavisi gördüğü bildirildi.

Kadının 2012'de de bir kız çocuğu dünyaya getirdiği, ancak çocuğun bakımı ile ilgili kaygılardan dolayı koruma altına alındığı belirtiliyor.

İspanya'da yayımlanan El Pais gazetesi, yetkililerin, kız çocuğunun temiz ve sağlıklı olmayan koşullarda ve izole bir şekilde büyütülmesinden endişe duyduklarını ifade ediyor.

İkizlerin bakımıyla ilgili henüz yetkililer bir karar vermedi.

Annenin ve bebeklerin hastanede ve sağlıklı olduğu bildirildi.

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Doğum sırasında herhangi bir sorun çıkmadığı açıklandı.

El Pais gazetesine göre, son yıllarda İspanya'da 60 yaşlarının üzerinde iki kadın daha sağlıklı bebekler dünyaya getirdi.

Nisan 2016'da ise Daljinder Kaur adlı 72 yaşındaki Hindistanlı bir kadın, tedavi olduktan sonra sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirmişti.

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