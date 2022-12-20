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İspanya’da Anayasa Mahkemesi krizi

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke tarihinde bir ilke imza atarak henüz parlamento sürecindeki bir yasa tasarısını bloke eden ve devletin yasama, yürütme, yargı organlarının çalışmasında krize neden olan Anayasa Mahkemesi'nin kararını eleştirdi.
İspanya’da Anayasa Mahkemesi krizi

İspanya’da Anayasa Mahkemesi’nin “bloke” kararı devlette krize neden oldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke tarihinde ilk defa bir yasa tasarısını bloke eden Anayasa Mahkemesi’ni eleştirdi.

Sanchez, soru almadan basına yaptığı açıklamada, “Gerek ülkemizde gerekse Avrupa’da geçmişte emsali görülmemiş Anayasa Mahkemesi’nin kararı ciddi bir olaydır” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin kararının arkasında, bu kurum ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun görev süreleri dolmuş üyelerinin yenilenmesini 4 yıldır engelleyen, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) olduğunu savunan Sanchez, yürütme, yargı ve Anayasa Mahkemesi üzerindeki haksız” ablukaya son vermek için gerekli önlemleri alacaklarını açıkladı.

BAŞBAKANDAN “SAKİN OLUN” ÇAĞRISI

İspanya Başbakanı ayrıca, vatandaşlara “sakin olun” çağrısında bulunarak Avrupa’nın en büyük demokrasilerinden biri olan İspanya’nın bu zor duruma aşacak mekanizmalara sahip olduğunu söyledi.

Ülkede hukuk devleti ve demokrasi tartışmalarını başlatan Anayasa Mahkemesi, dün akşam 5’e karşı 6 oyla aldığı kararla, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde değişiklik öngören ve geçen hafta mecliste kabul edildikten sonra 22 Aralık’ta senatoda oylanması planlanan yasa tasarısını askıya aldı.

Muhalefetteki PP ve aşırı sağcı Vox partilerinin itiraz başvurusunun görüşülmesini kabul eden Anayasa Mahkemesi, bu kararıyla ülke demokrasi tarihinde ilk kez bir yasa tasarısını parlamentoda oylanmadan bloke etti.

Azınlık sol koalisyon hükümetinin ortakları, PP’yi iktidarda da muhalefette de ülkenin kontrolünü elinde tutmaya çalışmak, Anayasa Mahkemesi’nin muhafazakar üyelerini etkileyerek, meclisin ve halkın iradesini yok saymak ve İspanya demokrasisine diktatör Franco dönemindekine benzer zararlar vermekle suçluyor.

GAYRİ MEŞRULAŞTIRMA GİRİŞİMİ

Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla İspanya demokrasisinin güçlendiğini savunan PP lideri Alberto Nunez Feijoo ise “Hukukun üstünlüğü içinde tüm yetkiler hukuka tabidir. Kopartılan yaygara ve baskı karşısında İspanya’yı ve kurumları korkusuz ve tavizsiz, ölçülü ve mantıklı bir şekilde savunmaya devam edeceğiz” dedi.

İspanya’da meclis ve senato başkanları da Anayasa Mahkemesi’nin kararını “ülkenin üç erkinini (yasama, yürütme ve yargı) gayri meşrulaştırma girişimi” olarak değerlendirdi.

İspanya’nın iki büyük siyasi partisi olan iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve ana muhalefetteki PP’nin anlaşamamasından dolayı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun üyeleri görev süreleri dolmasına rağmen 4 yıldır yenilenemiyor.

Kasım 2023’te yapılması gereken İspanya’daki genel seçimlerin, bu krizle öne alınması seçeneği de ülke gündemini meşgul ediyor.

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