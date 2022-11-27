İspanya’da aşırı sağcılar erken seçim çağrısı yaptı

En kalabalık gösteri başkent Madrid’deki Colon Meydanı’nda yapılırken, Vox yandaşları, “İspanya oy kullanmak istiyor, hemen seçim” ana sloganı altında sol koalisyon hükümetini eleştirdi.

Normal şartlarda Kasım 2023’te olması gereken genel seçimlerin öne alınmasını talep eden Vox lideri Santiago Abascal, “ihanet, yıkım ve sefalet hükümeti” olarak nitelendirdiği azınlık sol koalisyon hükümetinin istifasını istedi.

İspanyol bayraklarıyla meydana gelen ve sağ görüşlü partilerin söylemi olan “Yaşasın İspanya, yaşasın Kral” sloganı atan kalabalığa hitap eden Abascal, 2023 bütçesinin meclisten onaylanması için ayrılıkçı Katalan ve Bask partilerine verilen ödünleri sert dille eleştirdi.

“(İspanya Başbakanı Pedro) Sanchez, ayrılıkçı Katalanların çıkarlarına yenik düşerek devlete karşı ayaklanma suçunu ceza yasasından çıkartarak, darbecilerin önüne kırmızı halı serdi.” diyen aşırı sağcı lider, “hükümetin, İspanya’nın ulusal egemenliğine, geleneklerine saygı göstermeyerek, halkın üzerinden geçtiğini” ileri sürdü.

Abascal, “Ulusal birlik olmadan anayasa olmaz, demokrasi olmaz ve özgürlükler olmaz. Vatan, emekçilerin ve en mütevazı insanların son savunmasıdır. Hükümet, yıkıma, nefrete ve esarete maruz kalan milyonlarca İspanyol’un infazcısıdır. Bu hükümeti, meclisten dışarı atmalıyız.” diye konuştu.

KOALİSYON ORTAĞI OLABİLİR

İspanya’da son bir aydır yayımlanan anketlerde, ülkede şu anda seçim olması halinde ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile iktidarın büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) yüzde 27 ila yüzde 30 oy alacağı, üçüncü partinin ise Vox (yüzde 15 ila yüzde 17) olacağı belirtiliyor.

Mevcut durumda sol (PSOE) ve aşırı sol (Unidas Podemos) partilerden oluşan, İspanya demokrasi tarihindeki ilk koalisyon hükümetinin, gelecek seçimlerde sağ (PP) ve aşırı sağ (Vox) koalisyonuna dönüşme ihtimali yüksek gözüküyor.

PP ve Vox mevcut durumda İspanya’nın Castilla y Leon özerk yönetiminde koalisyon hükümetiyle ortaklık yapıyor.