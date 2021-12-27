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İspanya'da bakandan iklim krizi uyarısı: Et tüketimi azaltılmalı

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İspanya’da Tüketici İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Alberto Garzon, iklim krizinin etkilerini hafifletmek, çölleşme sürecini yavaşlatmak ve turizm sektörünü korumak için daha az et tüketiminin önemli bir rol oynadığını söyledi.
İspanya'da bakandan iklim krizi uyarısı: Et tüketimi azaltılmalı

İspanya’da Tüketici İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Alberto Garzon, iklim krizinin etkilerini hafifletmek, çölleşme sürecini yavaşlatmak ve turizm sektörünü korumak için daha az et tüketiminin önemli bir rol oynadığını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Alberto Garzon, İspanya’da insanların et tüketiminin çevreye çok büyük bir etkisi olduğunu ve bunu değiştirmeleri gerektiğini anlamaları gerektiğini söyledi.

Garzon “İnsanlar iklim krizinde rol oynayan sera gazını araçlara ve ulaşımlara bağlamaya daha meyilli. Hayvan tüketim zincirine özellikle de bifteğin etkisine bakılmaya yeni başlandı. Bazı ülkeler bu konuda avantajlı ancak İspanya’da bu bir tabu olmuştur” dedi.

İspanya’nın coğrafi konum açısından iklim krizinin etkilerine karşı kırılgan durumda olduğunu vurgulayan Garzon, harekete geçilmezse sevilen İspanya’nın yok olma tehlikesi olacağını belirtti.

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