İspanya’da bir günde 838 kişi öldü

İspanya’da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 838 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 528’e yükseldi.

Çin’in Wuhan kentinden başlayan yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Son verilere göre dünya üzerinde 681 bin 706 kişi koronavirüse yakalanırken yaklaşık 31 bin 882 kişi hayatını kaybetti. Toplamda 145 bin 882 kişi ise tedavi edilerek hastaneden taburcu edildi.

İTALYA’DA ÖLÜM 10 BİNİ GEÇTİ

İtalya’dan gelen son verilere göre, vaka sayısı 92 bin 472 olurken 10 bin kişi hayatını kaybetti. 12 bin 384 kişinin virüsü yendiği İtalya’da halen 70 bin 65 kişi tedavi oluyor.

İRAN’DA CAN KAYBI 2640 OLDU

Koronavirüs salgını tüm dünyaya sıçradı: İşte anbean dünyada yaşanan tüm gelişmelerİran’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak 2 bin 640’a yükseldi.

ENDONEZYA’DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkede son 24 saatte 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 144 olduğu duyurdu. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1285 olarak açıklandı.

SUUDİ ARABİSTAN CİDDE’YE GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATTI

Reuters’ın haberine göre, Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle, Cidde’ye giriş ve çıkışları kapatma kararı aldı ve sokağa çıkma yasağı süresini uzattı.

AVUSTRALYA’DA CAN KAYBI 16’YA YÜKSELDİ

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) hızla yayıldığı Avustralya’da iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16’ya yükseldi.

YENİ ZELANDA’DA İLK ÖLÜM

Yeni Zelanda’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk can kaybının gerçekleştiği açıklandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, grip teşhisi konulduktan sonra cuma günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan 70’li yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

TOGO VE MALİ’DE İLK ÖLÜMLER

Afrika ülkeleri Togo ve Mali’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi. Togo hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede görülen toplam vaka sayısının 25 olduğu belirtildi. Mali Sağlık Bakanı Michel Sidibe ise ülkede şu ana kadar 18 Covid-19 vakası görüldüğünü açıkladı.

URUGUAY’DA İLK CAN KAYBI

Güney Amerika ülkesi Uruguay’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği, eski Savunma Bakanı Gonzalez Rissotto’nun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.