  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8365
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

İspanya’da boğa güreşlerinin yasaklanması için Madrid’de gösteri düzenlendi

» »
İspanya'daki "Hayvanlara Kötü Muameleye Karşı Hayvan severler Partisi" (PACMA), boğa güreşlerinin yasaklanması talebiyle başkent Madrid'deki Las Ventas arenası önünde gösteri yaptı.
İspanya’da boğa güreşlerinin yasaklanması için Madrid’de gösteri düzenlendi

Dünyadaki en büyük boğa güreşi arenalarından biri olan Las Ventas’ın önünde toplanan İspanya’nın dört bir yanından gelen hayvan sever derneklerin temsilcileri ve PACMA sempatizanları, boğa güreşlerinin ülke genelinde yasaklanmasını istedi.

“VAHŞETE SON…”

“Boğa güreşleri kaldırılsın”, “Boğaları seviyoruz”, “Vahşete son” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, arena çevresinde yürüyüş yaptıktan sonra ana giriş kapısına gelerek, yeşil renkli fularlarını havaya kaldırarak bu etkinliğin yasaklanması için sembolik bir mesaj verdi.

Yapılan konuşmalarda, “İspanya genelindeki boğa güreşlerinde her yıl binlerce hayvan en acımasız şekillerde öldürülüyor. Boğa güreşlerinin toplumun çoğunluğu tarafından reddedilmesine rağmen yönetimler bunu kamu parasıyla sübvanse etmeye devam ediyor ve PACMA dışındaki tüm siyasi partiler taraf olmaya devam edip, yasağı desteklemiyor.” denildi.

KÜLTÜREL ETKİNLİK OLARAK YAPILIYOR

İspanya’da 11. yüzyılda başlayan ve 18. yüzyılın sonlarından itibaren arenalarda kültürel bir etkinlik olarak yapılan boğa güreşleri, 2013 yılında Senato’da yapılan oylama ile İspanya’nın kültürel değeri olarak tanınmış ve korunmasına, teşvik edilmesine ve yasal düzenleme getirilmesine karar verilmişti.

Ülkenin 17 özerk yönetimi arasında Kanarya Adaları 1991’de ve Katalonya 2010’da boğa güreşlerini yasaklamıştı.

İspanya’da yılda 1800’den fazla boğa güreşi organize edilirken bu etkinliklerin direkt ve dolayı olarak İspanyol ekonomisine 3,5 milyar avroluk bir etkisi olduğu, yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağladığı istatistiklerde belirtiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı24 Eylül 2022 Cumartesi 09:42
  • Almanya’da iklim protestosu23 Eylül 2022 Cuma 21:31
  • Miçotakis: Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz22 Eylül 2022 Perşembe 21:00
  • Fransa’da sağlık ve sosyal hizmet sektörü greve gitti22 Eylül 2022 Perşembe 19:56
  • Fransa’da İngiltere’ye göçmen kaçıran şebeke çökertildi22 Eylül 2022 Perşembe 19:20
  • AB ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi hazırlayacak22 Eylül 2022 Perşembe 18:17
  • Avrupa'da doğal gaz alarmı... İsveç kiliseleri kapatmaya hazırlanıyor22 Eylül 2022 Perşembe 17:21
  • Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri!22 Eylül 2022 Perşembe 14:45
  • Fransız süt şirketi ürünlerini geri çağırdı21 Eylül 2022 Çarşamba 19:49
  • Fransa ve Yunanistan’dan Ege’de ortak tatbikat21 Eylül 2022 Çarşamba 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti