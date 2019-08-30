İspanya’da boğanın boynuzladığı adam hayatını kaybetti

İspanya’nın ‘boğalarla koşulan’ festivallerinden birinde 62 yaşındaki bir adam bir boğanın boynuzlaması sonucunda hayatını kaybetti.

Temmuzda düzenlenen, 35 kişinin yaralandığı San Fermin Festivali’nden sonra 10 bin nüfuslu Cuellar’da düzenlenen koşu sırasında göğsüne ve boğazına boynuz darbesi alan adamın müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Cuellar Belediye Başkanı Carlos Fraile, ölen adamın sadece izlemek için orada olduğunu ancak aşırı kalabalık içindeki itiş kakış nedeniyle kendisini boğaların arasında bulduğunu söyledi.

Boğaların bulunduğu alana doğru sürüklenmek üzere olan bir başka kişinin duvara tırmanarak canını kurtardığı belirtildi.

İspanya’da ‘çok sevilen’ bu festivaller hayvanseverlerin tepkisini çekiyor. Ancak, iptal edilmelerine ilişkin çabalar sonuçsuz kalıyor.