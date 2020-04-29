  • BIST 101.110
  • Altın 379,214
  • Dolar 6,9874
  • Euro 7,6423
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İspanya’da ‘corona’nın yayılma hızı ‘1’ değerinin altına düştü

» »
Covid-19 salgınında ABD’den sonra en fazla vaka görülen İspanya’da salgının yayılma hızı ‘1’ değerinin altına düştü.
İspanya’da ‘corona’nın yayılma hızı ‘1’ değerinin altına düştü

İspanya Sağlık Acil Durum Merkezi Başkanı Fernando Simon, ‘R’ değeri olarak bilinen ve sadece bir kişinin bir ortalama bir ya da iki kişiye virüs bulaştırdığını gösteren ‘1’ değerinin altına inildiğini açıkladı.

Tedbirler kademeli kaldırılacak’

Karantina tedbirlerinin yavaş ve kademeli olarak kaldırılacağını belirten Simon, şöyle konuştu: “Eğer her bir vakanın virüsü bulaştırdığı ikincil vakaların sayısını ortalama olarak 1’in altına düşürmezsek, hareket kısıtlamalarını kaldıramayız.”

Dört aşamalı plan

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez dün akşamki açıklamasında, karantina ve kısıtlamaların dört aşamalı bir planla kaldırılacağını açıklamıştı. Başbakan, bu planın farklı bölgelerde virüsün yayılma oranlarına, yoğun bakım yatağı sayısına ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasına göre hayata geçirileceğini belirtmişti.

Ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 275’e yükselirken vaka sayısı da 212 bin 917 oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya'da ölü sayısı üst üste üç gündür düşüyor11 Nisan 2020 Cumartesi 15:31
  • IMF: Koronavirüs salgını küresel ekonomide “keskin daralmaya” neden olacak09 Nisan 2020 Perşembe 17:17
  • Avrupa ülkelerinde ihtiyatlı iyimserlik09 Nisan 2020 Perşembe 12:38
  • Koronavirüs: Dünya Ticaret Örgütü bu yıl küresel ticarette büyük daralma bekliyor08 Nisan 2020 Çarşamba 22:25
  • Fransa'nın en büyük uçak gemisi Charles de Gaulle, mürettebatta koronavirüs görülmesi üzerine ülkeye geri dönüyor08 Nisan 2020 Çarşamba 13:49
  • İtalya, Koronavirüs'te ikinci aşamaya hazırlanıyor; karantina bitince virüsle nasıl yaşanacak?06 Nisan 2020 Pazartesi 12:24
  • İtalya’da 19 Mart'tan bu yana en az ölümün yaşandığı gün05 Nisan 2020 Pazar 21:28
  • Türkiye’nin tıbbi yardımı İtalya’ya ulaştı: 'Bu yardımı her zaman hatırlayacağız'01 Nisan 2020 Çarşamba 20:21
  • İran'da ve İngiltere'de ölümler artıyor01 Nisan 2020 Çarşamba 19:44
  • 10 bin vaka sayısına hangi ülke kaç günde ulaştı?31 Mart 2020 Salı 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti