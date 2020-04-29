İspanya’da ‘corona’nın yayılma hızı ‘1’ değerinin altına düştü

İspanya Sağlık Acil Durum Merkezi Başkanı Fernando Simon, ‘R’ değeri olarak bilinen ve sadece bir kişinin bir ortalama bir ya da iki kişiye virüs bulaştırdığını gösteren ‘1’ değerinin altına inildiğini açıkladı.

Tedbirler kademeli kaldırılacak’

Karantina tedbirlerinin yavaş ve kademeli olarak kaldırılacağını belirten Simon, şöyle konuştu: “Eğer her bir vakanın virüsü bulaştırdığı ikincil vakaların sayısını ortalama olarak 1’in altına düşürmezsek, hareket kısıtlamalarını kaldıramayız.”

Dört aşamalı plan

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez dün akşamki açıklamasında, karantina ve kısıtlamaların dört aşamalı bir planla kaldırılacağını açıklamıştı. Başbakan, bu planın farklı bölgelerde virüsün yayılma oranlarına, yoğun bakım yatağı sayısına ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasına göre hayata geçirileceğini belirtmişti.

Ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 275’e yükselirken vaka sayısı da 212 bin 917 oldu.