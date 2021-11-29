İspanya'da Enflasyon Son 29 Yılın En Yüksek Seviyesini Gördü

İspanya'da Tüketici Fiyat Endeksi kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak son 29 yılın en yüksek seviyesini gördü.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, bir ay öncesine göre ise yüzde 0,4 yükseldi. Böylece art arda 11 aydır artan TÜFE, 1992 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

TEMEL NEDEN ENERJİ FİYATLARININ ARTMASI

Enflasyondaki artışın temel sebebi doğal gaz, akaryakıt ve elektrik fiyatlarının yükselmesi olarak belirtiliyor. Ayrıca giyim, ayakkabı, meyve, ekmek ve et fiyatlarındaki artışların da bu süreçte etkili olduğu bildiriliyor.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 1,7'YE YÜKSELDİ

İşlenmemiş gıda ve enerji ürünlerinin hariç bırakıldığı çekirdek enflasyon da kasım ayında yüzde 1,7'ye yükseldi. Öte yandan ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi, Ekonomi Bakanı Nadia Calvino'nun enflasyondaki artışla ilgili meclis genel kurulunda soruları yanıtlaması için önerge verdi.