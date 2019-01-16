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İspanya'da "fazla sevimli" görünen şeytan heykeline tepki

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İspanya'nın Segovia kentinde yapılması planlanan bir şeytan heykeli, "fazla sevimli" olduğu gerekçesiyle halkın tepkisini çekti.
İspanya'da "fazla sevimli" görünen şeytan heykeline tepki

Bronz heykel, şeytanın kentin ünlü bir köprüsünü inşa etmesi için nasıl kandırıldığını anlatan yerel bir efsaneye atıfla yapıldı.

Ancak kent sakinleri, gülen ve akıllı telefonuyla selfie çeken şeytanın fazla dost canlısı göründüğünü söylüyor.

Heykeli yapan sanatçı BBC'ye yaptığı açıklamada, çalışmasına yöneltilen yoğun eleştirilerin kendisini şaşırttığını anlattı.

Şikayetler üzerine bir hakim, heykelin Hristiyanları incitip incitmediğine bakarken heykelin yapımının durdurulmasını istedi.

heykel-004.jpgKent sakinlerinden 5400'den fazla kişi, heykelin iptal edilmesi için bir dilekçe imzaladı.

Dilekçede şeytanın elindeki telefonla "sevimli" gösterildiği, "şeytanın yüceltildiği" ve bu nedenle "Katolikleri incitttiği" söyleniyor.

Dilekçede ayrıca, şeytanın "itici ve adi" gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Heykeltraş José Antonio Abella ise "İnsanların Sovovialı çocuklara okullarda öğretilen bir halk söylencesi için yapılan bir heykele böylesine karşı çıkması inanılmaz." dedi.

Doktorluk yaptıktan sonra emekli olunca heykel yapmaya başlayan Abella ayrıca "Segovia'yi seviyorum. 30 yıl burada yaşadım ve bu heykeli sonradan seçtiğim memleketim olduğundan Segovia'ya teşekkür etmek için yaptım. Para falan da almadım." diye konuştu

Belediye Meclisi üyesi Claudia de Santos da heykele gösterilen tepkiyi hoş karşılamadıığnı belirti.

El Pais gazetesine konuşan Santos, heykelin planlandığı gibi yapılması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

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