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İspanya'da Futbol Liglerine Haziranda Kaldığı Yerden Devam Edilmesi Planlıyor

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İspanya'da Futbol Liglerine Haziranda Kaldığı Yerden Devam Edilmesi Planlıyor
İspanya'da Futbol Liglerine Haziranda Kaldığı Yerden Devam Edilmesi Planlıyor

İspanya 1. ve 2. futbol liglerinde takımların bu hafta tesislerde antrenmanlara başlaması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelenen maçların haziran ayından itibaren oynanması öngörülüyor.

İspanya futbolunda 1. ve 2. liglerdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, Kovid-19 nedeniyle 14 Mart'tan bu yana tesislerini kapatan takımların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

La Liga, kulüplerin 5-7 Mayıs tarihlerinde futbolcularına, teknik heyete ve diğer çalışanlarına Kovid-19 testi yapacak olmasının ardından antrenmanlara başlaması için Sağlık Bakanlığından onay alındığını duyurdu.

Futbolda sahalara dönüşün kademeli olacağını vurgulayan La Liga, tesislerdeki çalışmaların ilk olarak bireysel ve küçük gruplar halinde daha sonra da takım olarak yapılacağını bildirdi.

La Liga, liglerde kalan maçların oynanması için haziran ayını hedeflediklerini belirtirken, herhangi bir tarih vermekten kaçındı.

İspanya'nın gayri safi yurt içi hasılasında futbolun payının yüzde 1,37 olduğunu ve kulüplerin 185 bin kişiye istihdam sağladığını kaydeden La Liga, "Mevcut durumda en büyük endişemiz sağlık krizinin neden olduğu ekonomik durum." açıklamasında bulundu.

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