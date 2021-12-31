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İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri COVID-19'a yakalandı

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İspanya'da Sağlık Bakanlığının yayınladığı verilere göre, geçen hafta her 100 kişiden birinin COVID-19 testi pozitif çıktı.
İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri COVID-19'a yakalandı

İspanya'da Sağlık Bakanlığının yayınladığı verilere göre, geçen hafta her 100 kişiden birinin COVID-19 testi pozitif çıktı.

İspanya'da dün 161 bin 688 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Bu rakamın 29 Aralık'ta görülen 100 bin 760 vaka sayısından yaklaşık yüzde 60 fazla olduğu ifade edildi.

Aşırı artış sonucunda geçen hafta her 100 kişiden birinin COVID-19'a yakalandığı aktarıldı.

Avrupa'nın en yüksek enfeksiyon oranına sahip bölgesi Navarre'da ise geçen hafta her 36 kişiden biri COVID-19'a yakalandı.

İspanya'da toplam vaka sayısı 6 milyon 294 bin 745'e ulaşırken aktif COVID-19 hasta sayısı 1 milyon 148 bin 385'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1803'e çıktı.

Ülkede dün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 74 artarak 89 bin 4051'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 56 bin 955'e çıktı.

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