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İspanya'da gıda israfını önlemeyenlere 500 bin euro ceza

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İspanya'da sol koalisyon hükümeti, ülkedeki gıda israfını önlemek amacıyla bir dizi kararlar alarak, önlemlere uymayanlara 500 bin euroya kadar para cezası verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
İspanya'da gıda israfını önlemeyenlere 500 bin euro ceza

İspanya Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, Bakanlar Kurulu’ndan kabul edilen yasa tasarısının ardından basına açıklama yaptı.

Bakan Planas, “Yasal düzenlemeyle farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. Gıdaların insan tüketimi için tercihli kullanımını ve gıda bankalarına bağışlanmasını düzenlemek, gıda kaybı ve israfı önlemek için bir bütün olarak toplumu bilinçlendirmek gerekiyor” dedi.

Gıda zincirinde ekonomik, sosyal, çevresel ve etik sonuçları olan bir verimsizlikle mücadelede öncü yasal araçları oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Planas, gıda zincirdeki şirketlerin kayıpları en aza indirmek ve gıdaları insan tüketimine öncelik verecek şekilde tahsis etmek için bir plana sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Planas, yeni yasanın 1300 metrekareden küçük gıda işletmeleri için geçerli olmayacağını, yemek firmalarının yiyecek ve içeceklerinde uygun kaplar kullanacaklarını, tüketilmeyen gıda ürünlerini de hiçbir ek ücret talep etmeden geri almaları gerekeceğini ifade etti.

Tarım Bakanlığının verilerine göre 2020’de İspanya’da kişi başına ortalama 31 kilogram/litreden toplam 1 milyar 364 milyon kilogram/litre gıda ürünü çöpe atıldı.

Önlemlere uymayanlara 2 binden 500 bin euroya kadar ceza verilebilecek tasarının, yıl sonuna kadar parlamentoda kabul edilmesi ve 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Gıda israfını önlemeye yönelik yasa çıkaran üçüncü ülke

İspanya, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Fransa ve İtalya’nın ardından gıda israfını önlemeye yönelik yasa çıkaran 3’üncü ülke olacak.

Merkezi Roma’da bulunan BM Dünya Tarım ve Gıda Örgütü, dünyada üretilen gıdaların yaklaşık yüzde 30’unun (yılda 1 milyar 300 milyon tonunun) israf edildiğini bildiriyor.

 

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