İspanya'da gündem oldu: Kadın futbolcuları taciz eden takımın faaliyetleri durduruldu

Sözlü saldırıyı yapanlar ise Terrassa FC (Erkek Takımı) oyuncularından başkası değildi. Yönetim, erkek oyuncularının faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Terrassa Kadın Futbol Takımı, söz konusu maçta dördüncü golü yedikten sonra maçın hakemi oyunu durdurdu ve raporunda bazı kadın futbolcuların ağladığını çünkü kenardan onları izleyen erkek takımındaki oyuncuların "Çıkın gidin buradan", "Evinize, mutfağınıza dönün" ve benzeri sözler sarf ettiğini belirtti.

Terrassa Yönetimi olayı soruşturduktan sonra erkek takımının faaliyetlerini durdurduğunu şu açıklama ile duyurdu: "Böyle bir olayı kabul edilemez buluyoruz. Kulübümüz üzerine kurduğu değerlere saygısızlık yapılmıştır. Bu tarz küçük düşürücü, cinsiyetçi yaklaşımları kuruluş amaçlarımızla bağdaştıramıyoruz. Terrassa FC kulübü dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da eşitlik ilkesini benimseyecek ve bu tip olumsuzluklara izin vermeyecektir."