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İspanya'da hükümetin Covid-19 politikasına karşı protestolar sürüyor

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İspanya'da hükümetin Covid-19 politikasına karşı protestolar sürüyor
İspanya'da hükümetin Covid-19 politikasına karşı protestolar sürüyor

İlk olarak bir hafta önce İspanya'nın başkenti Madrid'in bir mahallesinde başlayan protestolar, ardından Zaragoza, Logrono, Salamanca gibi diğer kentlere de yayıldı.

Ülke genelinde yerel saat ile 20.00'da sağlık çalışanlarını desteklemek için yapılan alkış eyleminden sonra 21.00'da bazı yerlerde hükümeti protesto etmek için balkonlara çıkan İspanyollar tencere ve tavalara vurarak çıkardıkları sesle tepkilerini duyurmaya çalışıyorlardı.

Bu protestolarını sokağa taşıyan ve sağ görüşlü partilerin sempatizanlarının çoğunlukta olduğu gruplar, Covid-19'a karşı yürüttüğü politikadan dolayı hükümeti eleştirerek, "istifa" sloganları atıyor.

İspanyol bayrakları taşıyan gruplar, hükümetin belirlediği kademeli normalleşme sürecini, olağanüstü halin devam etmesini ve Covid-19'dan etkilenen ülke ekonomisiyle ilgili alınan önlemleri eleştiriyor. 

Diğer yandan İspanyol meclisinde 3. büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağ görüşlü Vox partisinin çağrısıyla 23 Mayıs'ta tüm büyük kentlerde araç konvoylarıyla hükümet karşıtı gösteri yapılması bekleniyor.

Sol koalisyon hükümeti, Covid-19'dan dolayı 14 Mart'ta ilan ettiği olağanüstü hali, dört aşama olarak belirlenen kademeli normalleşme sürecinin tüm ülkede tamamlanması öngörülen haziran ayı sonuna kadar uzatmak için önümüzdeki günlerde meclisin onayını isteyeceğini açıklamıştı.

İspanya'da açıklanan son verilere göre Covid-19'dan şimdiye kadar 27 bin 650 kişi hayatını kaybederken, ülkede toplam vaka sayısı 231 bin 350'ye ulaştı.

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