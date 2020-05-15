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İspanya'da, Hükümetin Kovid-19 Salgını Yönetimi Protesto Edildi

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İspanya'da, Hükümetin Kovid-19 Salgını Yönetimi Protesto Edildi
İspanya'da, Hükümetin Kovid-19 Salgını Yönetimi Protesto Edildi

 İspanya'da sol koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı kararları protesto etmek için başkent Madrid sokaklarında gösteri düzenlendi. 

Madrid'in Salamanca ve Aravaca mahallerinde saat 20.00'den (TSİ 21.00) itibaren sokağa çıkan ve sağ görüşlü partilerin sempatizanları oldukları gözlenen bir grup İspanyol, "hükümet istifa", "özgürlük", "diktatör istemiyoruz, demokrat bir hükümet istiyoruz" sloganları attı.

Kovid-19'a karşı hükümetin aldığı, olağanüstü hal (OHAL) ve kademeli normalleşme süreciyle ilgili kararları protesto etmek için sokağa çıkan İspanyollar, tencere ve tavalara vurarak çıkardıkları gürültülerle tepkilerini duyurmaya çalıştı.

İspanyol bayrakları taşıyan grubun ülkedeki OHAL'e rağmen gösteri yapması dikkati çekerken, yoğun güvenlik önlemi alan polis, sokaktaki kalabalığa müdahale etmedi.

Polis, hafta başından bu yana devam eden eylemlerden dolayı, OHAL kapsamında toplanma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle dün 13 göstericiye para cezası kesmişti.

Diğer yandan İspanyol meclisinde 3. büyük siyasi parti konumundaki aşırı sağ görüşlü Vox partisi, ülkenin tüm büyük kentlerinde 23 Mayıs'ta araç konvoylarıyla hükümet karşıtı gösteri yapılması çağrısını bugün de yineledi.

Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta OHAL ilan eden sol koalisyon hükümeti, 24 Mayıs'da dolacak OHAL'i 1 ay daha uzatmak istiyor.

Kovid-19 ile mücadelede her geçen gün muhalefet partilerinin desteğini kaybetmeye başlayan hükümet, bu süreçte OHAL'in devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Ülkede virüsün en yaygın görüldüğü Madrid, kademeli normalleşme sürecinde 11 Mayıs'ta ikinci aşamaya geçmeyen tek özerk yönetim olmuştu.

İspanya'da açıklanan son verilere göre Kovid-19'dan şimdiye kadar 27 bin 321 kişi hayatını kaybederken, ülkede toplam vaka sayısı 229 bin 540'a ulaştı.

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