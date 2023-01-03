İspanya’da işsiz sayısı son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi

İspanya’da Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre, işsiz sayısı son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bakanlık, işsiz sayısının Aralık 2022’de 43 bin 727 azaldığını ve 2 milyon 837 bin 635’e düştüğünü duyurdu.

İspanya’da 2007’den bu yana en düşük seviyeye gerileyen işsiz sayısının, 2022’de bir yıl öncesine oranla 268 bin 252 azaldığı belirtildi.

Ülkede 2008’de başlayan ekonomik krizin ardından işsiz sayısı 2022’de ilk kez 3 milyonun altına indi.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEYENLERİN SAYISINDA REKOR

Diğer yandan, sosyal güvenlik primi ödeyenlerin sayısının da 2022’de 471 bin 360 artışla 20,3 milyona ulaştığı ve rekor seviyeye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos ittifakının lideri olan Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, işsiz sayısındaki düşüşü “çok olumlu” olarak değerlendirdi.

Diaz, “İstihdamı koruyarak, işgücü piyasasını modernleştirerek, geçici sözleşmelere karşı mücadele ederek ekonomik krizlere karşı durulabileceğini bir kez daha gösterdik. 2022, iş istihdamında en fazla ilerlemenin kaydedildiği yıl olarak tarihe geçecek” açıklamasında bulundu.