İspanya’da itfaiye erleri eylem yaptı

İspanya'nın dört bir yanından başkent Madrid'e gelen binlerce itfaiyeci, haklarının genişletilmesi talebiyle meclis binasına yürüdü.

Tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiği yaz dönemini geride bırakan İspanya’da meclis binasının önünde toplanan, kazma ve kürek taşıyan itfaiyeciler, çalışmalarının karşılığının verilmesi yönünde slogan attı. Sonunda bir bildirinin de okunduğu gösteride itfaiyeciler, yangınlardan dolayı yaşadıkları durumu “gerçek dışı, mantıksız, acımasız ve karşılanamaz” olarak tanımlayarak orman yangınlarını önleyici tedbirlerin artırılmasını istedi.

Bildiride yangınlar ve iklim değişikliği sorununa karşı talep edilen yeni statü ile emeklilik haklarının genişletilmesi, işten kaynaklanan hastalıkların tanınması ve maaş artışı istekleri sıralandı.

Sendika sözcüleri, “Taahhüdümüz, orman itfaiyecilerinin statüsünün bir gerçeklik haline gelmesini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak. Bunları yapmak, aynı zamanda iklimsel bir acil durum, çölleşme durumunda çevreyi korumak anlamına gelecek, kamu hizmetlerini güçlendirmeye yardım edecek.” ifadelerini kullandı.

İspanya’da resmi verilere göre sene başından bu yana 260 bin hektardan fazla ormanlık alan yandı.