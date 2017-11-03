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İspanya'da Katalan bakanlar hapse atıldı

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İspanya'da Katalan bakanlar hapse atıldı
İspanya'da görevden alınan Katalan hükümetinin bakanları, çıkarıldıkları mahkemenin ardından cezaevine gönderildi. İfade vermeye gitmeyen Puigdemont ve eski dört bakan hakkında ise tutuklama emri çıkarılması istendi.

İspanya'da bağımsızlık ilanının ardından Madrid yönetimi tarafından görevden alınan Katalan hükümetinin dokuz bakanı hâkim karşısına çıktı.

Madrid’deki mahkemede hâkim, dokuz Katalan kabine üyesinin, duruşmalar başlayana kadar gözaltında tutulmasına karar verdi. İspanyol hâkim bu kararına gerekçe olarak, şüphelilerin yurt dışına kaçma ve delilleri yok etme riskini gösterdi.

Mahkeme sadece eski bakan Santi Vila’nın kefaletle serbest bırakılmasının önünü açık tuttu. 50 bin Euro kefalet ücreti belirlenen Vila, bağımsızlık kararının açıklanmasından önce istifa etmişti.

Başsavcılık, Katalan Özerk Bölgesi eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve diğer yedi eski bakanın ise kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıkmıştı. Mahkeme, başsavcılığın bu talebini yerinde buldu.

Katalonya’nın bağımsızlığını ilân eden Özerk Bölge Başkanı Carles Puigdemont ve diğer Katalan siyasetçiler, "ayrılıkçılık, kaynakların zimmete geçirilmesi ve görevi kötüye kullanmakla” suçlanıyorlar. İspanyol yasalarında bu suçlara sırasıyla 30, 15 ve 8 yıla varan hapis cezaları öngörülüyor.

Puigdemont için Avrupa genelinde tutuklama emri talebi

İspanya Başsavcılığı, ifade vermek için Madrid'deki mahkemeye gitmeyen Puigdemont ve feshedilen Katalan hükümetinin dört üyesi hakkında ise Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.

İspanyol La Vanguardia gazetesinin iddiasına göre, mahkeme savcılığın talebi üzerine Belçika'daki Puigdemont ve eski dört bakan hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardı.

Puigdemont'un Belçikalı avukatı Paul Bekaert de Katalan lider ve dört eski bakan hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını doğruladı. Belçika devlet televizyonuna konuşan Bekaert, "Sayın Puigdemont burada kalacak. Belçikalı yetkililerle tam iş birliği içinde olacağını söyledi" dedi.

Ancak Reuters'a konuşan mahkeme kaynakları, tutuklama kararının henüz çıkarılmadığını belirtti. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir kaynak, "Tutuklama kararı muhtemelen Cuma günü çıkacak" dedi.

Belçika'ya gitmişlerdi

Yüksek Mahkeme, "isyancılıkla” suçlanan Puigdemont ve eski Katalan hükümeti üyelerini 2 Kasım Perşembe günü için ifadeye çağırmıştı. Ancak Belçika'da bulunan Puigdemont ve diğer dört kabine üyesi mahkemeye ifade vermeye gitmedi.

İspanya Yüksek Mahkeme Başkanı Carlos Lesmes de ifadeye çağrılmasına rağmen mahkemeye gelmeyen bir kişi hakkında tutuklama kararının çıkarılmasının normal olduğunu söylemişti.

Puigdemont ve söz konusu dört bakan, Madrid merkezî hükümetinin Katalan parlamentosunu ve kabinesini feshetme kararının ardından Belçika’ya gitmişti.

Bağımsızlık referandumu, Katalonya Özerk Bölgesi'nde, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı sayılmasına rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu düzenlenmişti. Bunun üzerine yaşanan gerilimin ardından Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş, Madrid ise Anayasa’nın 155'inci maddesine dayanarak, Katalan parlamentosunu ve hükümetini feshetmişti.

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