İspanya'da Katalonya Sorunundaki Kısır Döngüden Çıkmak İçin İlk Adım Atıldı

İspanya'nın en büyük sorunu olan ve Bağımsızlık girişimleriyle öne çıkan Katalonya meselesine çözüm bulmak için İspanyol ve Katalan hükümetlerince oluşturulacak komisyonun ilk toplantısının bu ay içinde yapılacağı açıklandı.

İspanya Başbakanı PedroSanchez, sağ görüşlü muhalefetten gelen tüm tepkilere rağmen, devletin kurumlarına itaatsizlikten 1,5 yıl men cezası alan ve sonrasında milletvekilliği düşürülen Katalonya Özerk Hükümet Başkanı QuimTorra ile görüştü.

Barselona'daki Katalonya Özerk Hükümet Başkanlığı binasında yaklaşık 2 saat süren Sanchez-Torra görüşmesinden sonra taraflar ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

"GİDİŞAT DEĞİŞMELİ"

İspanya Başbakanı Sanchez, son 10 yıldır ülkenin ana gündem maddelerinden biri olan Katalonya sorununda gelinen noktada "herkesin kaybettiğini ve tek başına yasaların çözüm olmadığını" belirterek, şubatta ilk toplantısını yapacak İspanyol ve Katalan hükümetleri arasındaki komisyonla "diyalog ve anlaşmaya dayalı yeni bir süreç başlatacaklarını" bildirdi.

Katalonya'da ayrılıkçı siyasetçilere yönelik yargı süreçlerinin "bir tarafa bırakılarak, diyaloğu yeniden başlatmak gerektiğini" vurgulayan Sanchez, "hükümet olarak hiçbir konuyu konuşmaktan korkmadıklarını" söyledi.

Sanchez, "Tek dokunuşta bir değişim olmayacağının farkındayız ama gidişat değişmeli." diyerek, hükümet olarak Katalonya sorununa çözüm için anlaşma yolu aramaktan başka seçeneklerinin bulunmadığının altını çizdi.

"DÜRÜST, ŞEFFAF VE AÇIK BİR DİYALOG OLACAK"

Başbakan Sanchez, ilk toplantıya kendisinin başkanlık edeceği hükümetler arası komisyonda görüşülmek üzere Katalonya'da yatırım, altyapı başta olmak üzere ekonomik ve sosyal konularda 44 maddelik bir teklifi Torra'ya sunduğunu aktardı.

Ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin, "diyalog masası" olarak da tanımlanan söz konusu komisyon için şart koyduğu "tutuklu ve kaçak Katalan siyasetçiler için af ve bağımsızlık referandumu" talepleriyle ilgili yorum yapmaktan kaçınan Sanchez, sorunun çözümü için Katalanların ortaya attığı "arabulucu" önerisini de kabul etmedi.

Sanchez, "Dürüst, şeffaf ve açık bir diyalog olacak. Bu sürece tüm İspanyollar tanık olacak. O yüzden arabulucu 47 milyon İspanyol olacak. Ben, Katalonya'nın özerk yönetiminin en güçlü savunucusuyum." diye konuştu.

KATALONYA BAŞKANI, İSPANYOL HÜKÜMETİNİN ÖNERİSİNİ BEKLİYOR

Katalonya Başkanı Torra da Sanchez'in Barselona'ya gelerek kendisiyle görüşmesinin ve sonrasında yaptığı açıklamaların "olumlu ve umut verici" olduğunu ancak sorunun çözümüne ilişkin "gerçek arzuyu" halen göremediklerini söyledi.

Katalonya için çözüm bekleyen temel sorununun "tutuklu ve yurt dışındaki Katalan siyasetçiler için af ile İspanyol hükümetiyle anlaşmalı Katalonya'da bir referandum" olduğunu vurgulayan Torra, İspanyol hükümetinin bu konularla ilgili önerisinin ne olduğunu henüz bilmediklerini vurguladı.

Tora, sahte beklentilerin yaratılmaması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kurulacak hükümetler arası komisyon için bizim 2 şartımız var. Biri, kendi geleceğine karar verme hakkının tanınacağı, İspanyol hükümetiyle anlaşmalı Katalonya'da bir referandum yapılması. İkincisi de aftan Katalan siyasetçilerle ilgili tüm suçlamaların çekilmesine kadar İspanyol devletinin baskılarının sonlandırılması. İspanya ve Katalonya arasında devletler arasıikililik esası geçerli olmalıdır. Katalonya'nın kendi parlamentosunda aldığı siyasi kararlarının tanınması, halkın arzusuna tam saygı gösterilmesi gerekir."

MUHALEFET LİDERLERİNDEN ELEŞTİRİ

Diğer yandan sağ görüşlü muhalefet partileri, Sanchez-Torra görüşmesini sert dille eleştirdi.

Muhalefet liderleri, Torra'nın milletvekilliğinin düşürülmesinden dolayı Katalonya Özerk Hükümet Başkanı olarak da tanınmaması gerektiğini, bir İspanya Başbakanı'nın "ülkeyi bölmeye yönelik girişimleri müzakere etmesinin kabul edilmeyeceğini" savundu.

Sanchez'inKatalonya Özerk Hükümet Başkanlığı binasında sanki yabancı devlet başkanı gibi bir protokolle karşılanmasına da muhalefet liderleri tepki gösterdi.

KOMİSYON, KISIR DÖNGÜDEN ÇIKMAK İÇİN İLK ADIM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Sanchez-Torra görüşmesi ve bu ayda çalışmalara başlaması öngörülen hükümetler arası komisyonun, İspanya'da uzun süredir devam eden Katalonya sorununa kısa vadede çözüm getirmesi beklenmese de İspanya ile Katalonya arasında uzun süredir devam eden kısır döngüden çıkmak için ilk adım olarak görülüyor.

Katalonya'da mayısta yapılması öngörülen erken yerel parlamento seçimlerinden sonra sorunun çözümüne yönelik somut adımların atılıp atılmayacağının belirginleşmesi bekleniyor.