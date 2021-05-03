İspanya'da 'kontrollü sosyalleşme': Müzikseverler dans pistindeydi

Ekim ayından bu yana, Katalonya'nın kuzeydoğu bölgesinde konserler yasaklanırken, restoran ve barlar ise aralık ayından bu yana akşam saatlerinde hizmet vermiyor.

İspanya'nın Girona kentinde müzik severler, kontrollü şekilde sosyalleşmeye izin verilen bir dijital geçiş programı kapsamında müziğin tadını çıkardı. DJ eşliğinde eğlenen yaklaşık 250 kişinin mutlu yüz ifadesini zorunlu kılınan yüz maskeleri bile gizleyemedi.

Ekim ayından bu yana, Katalonya'nın kuzeydoğu bölgesinde konserler yasaklanırken, restoran ve barlar ise aralık ayından bu yana akşam saatlerinde hizmet vermiyor.

Dijital geçiş kartı

Ancak yetkililer, hizmet sektörünü canlandırma planı kapsamında Girona sakinlerinin haftada bir akşam için konsere gitmelerine veya restoranda yemek yemelerine izin veren dijital bir geçiş kartı sundu.

Bunun için ise bölge sakinlerinin cep telefonlarına bir uygulama indirmeleri ve bir Covid-19 testinden geçmeleri gerekli.

"Kontrollü ve güvenli önlemlerle bu tür faaliyetler harika"

Girona'dan bir fabrika işçisi olan 26 yaşındaki Susana Bergaz da "Bu sistem harika. Çünkü fiziksel olarak iyi olabiliriz, ancak psikolojik olarak değil, bu yüzden kontrollü ve güvenli önlemlerle bu tür faaliyetlerin harika olduğunu düşünüyorum" diyor.

Ayrıca organizatörler Barselona'da bu ayın başlarında 5 bin kişinin negatif Covid-19 testi sunarak katıldığı sosyal mesafesiz konserinin can çekişmekte olan canlı müzik sektörüne umut verdiğini söyledi.

36 saat geçerli olan dijital geçiş kartına kayıtlı olan 5 restoranın yüzde 80 kapasite ile faaliyet göstermesine izin verilmiş. Kartın fiyatı ise 2,50 ile 8,50 euro arasında.