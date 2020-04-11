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İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 353'e yükseldi

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İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 353'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 353'e yükseldi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e yükseldi.

Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e yükseldi.

Ancak buna göre ülkede koronavirüs hastalarındaki günlük ölüm verilerinde son 18 günün en düşük artışı kaydedilmiş oldu.

Virüsten kaynaklanan ölüm sayılarındaki artış 24 Mart'ta 514, 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da 809, 5 Nisan'da 674, 6 Nisan'da 637, 7 Nisan'da 743, 8 Nisan'da 757, 9 Nisan'da 683 ve 10 Nisan'da 605 olarak açıklanmıştı.

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