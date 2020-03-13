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İspanya'da Koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

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İspanya'da Koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
İspanya'da Koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün 'olağanüstü hal' ilan etti.

 

Ülkede Koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı, bir günde yüzde 45 artarak 120'ye yükseldi. Virüsten etkilenenlerin sayısı ise 4 bin 200, bu sayı da son birkaç gün içinde iki katına çıktı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İspanya’nın Madrid, La Rioja, La Bastida, Vitoria ve Miranda de Ebro bölgelerine zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi uyarısı yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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