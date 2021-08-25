İspanya'da koronavirüs: Ölüm oranı mayıstan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı koronavirüs kaynaklı günlük hayatını kaybeden hasta sayısını 190 olarak açıklarken bunun 11 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olduğu görüldü.

İspanya Sağlık Bakanlığı koronavirüs kaynaklı günlük hayatını kaybeden hasta sayısını 190 olarak açıklarken bunun 11 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olduğu görüldü.

İspanya Sağlık Bakanlığı’nın güncellediği verilere göre, salgında son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 72 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Böylece ülkede COVID-19 kaynaklı günlük can kaybı sayıları 11 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Salgın kaynaklı ölümlerin son 7 günde en fazla Endülüs bölgesinde görülmesi dikkati çekti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 84 bine yaklaştı

Ülkede salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 83 bin 527'ye çıkarken, vaka sayısı da 4 milyon 804 bin 424'e ulaştı.

Diğer yandan son 14 gün esas alınarak açıklanan her 100 bin kişide tespit edilen ve dün 317 olan vaka sayısının, 305'e gerilediği kaydedildi.

İspanya'da COVID-19 hastalarının hastanelerdeki doluluk oranı ortalaması yüzde 6,79'a düşerken, yoğun bakım bölümlerinde bu oranın yüzde 19 olduğu ifade edildi.

Nüfusun yüzde 66,7'si aşılandı

Bakanlık ayrıca, COVID-19 aşılama süreci tamamlananların sayısının 31 milyon 653 bin 643'e nüfusun yüzde 66,7'si çıktığını duyurdu.

Ülkede COVID-19 vakalarının yoğun olduğu Navarra, Endülüs (sadece 7 belediye), Katalonya (sadece 19 belediye) ve Valensiya (68 mahallede) özerk yönetimlerinde gece yarısı 01.00'dan (Endülüs'te 02.00) sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.