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İspanya’da koronavirüs vaka sayısı Çin’i geçti

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İspanya’da koronavirüs vakalarının sayısı, salgının başladığı Çin’i bugün itibarıyla geçti.
İspanya’da koronavirüs vaka sayısı Çin’i geçti

İspanya’da koronavirüs vakalarının sayısı, salgının başladığı Çin’i bugün itibarıyla geçti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Pazar günü 78 bin 797 olan vaka sayısının Pazartesi 85 bin 195’e yükseldiği, ölü sayısının da 6 bin 528’den 7 bin 340’a çıktığı duyuruldu.

Çindeki vaka sayısı 82 bin 198.

İspanya, vaka sayısında Çin’i geçen üçüncü ülke oldu. Dünya çapında en fazla vaka 143 bin 55 ile ABD’de.

İkinci sırada ise 97 bin 195 ile İtalya var.

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