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İspanya'da "Kovid-19 Gerekçesiyle İşten Çıkarma" Yasaklandı

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İspanya'da "Kovid-19 Gerekçesiyle İşten Çıkarma" Yasaklandı
İspanya'da "Kovid-19 Gerekçesiyle İşten Çıkarma" Yasaklandı

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle işten çıkarmaları, virüsle ilgili ülkedeki sağlık krizi sonlandırılana kadar yasaklama kararı aldı.

Bakanlar Kurulunun yaptığı acil toplantının ardından açıklamada bulunan Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, "Bu sağlık krizini fırsat bilerek kimse işçi çıkaramaz." dedi.

Diaz, "Yeni tip koronavirüs nedeniyle geçici sözleşmeler iptal edilemez. Sözleşmeler, sağlık krizi aşılana kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

KARAR, BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero da Kovid-19 gerekçesiyle işten çıkarmaların yasaklanmasıyla ilgili alınan kararın, bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi. 

İspanya'nın iki büyük işçi sendikası, İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CCOO) ve Genel İşçiler Sendikası (UGT), Kovid-19'un başlamasından bu yana, geçmişte örneği görülmemiş şekilde işçi çıkarıldığına ve martta 1 milyona yakın kişinin işini kaybedeceğine dikkati çekmişti.

Her iki sendika, hükümetten önlem almasını istemişti.  

CCOO Genel Sekreteri Unai Sordo, Avrupa Birliğinin (AB) de İspanya'ya yardım etmesi gerektiğini vurgulayarak, "AB, somut bir cevap verme kabiliyeti gösteremezse, geri dönüşü olmayacak şekilde sosyal olarak meşruluğunu kaybedecektir." dedi.

ÇOK SAYIDA ŞİRKET, ART ARDA İŞÇİ ÇIKARMA KARARI ALMIŞTI 

İspanya'da zarar eden şirketlere tanınan ve "ERTE" olarak bilinen "Geçici İstihdam Düzenleme Önlemi" adlı yasal hakkı kullanan çok sayıda şirket, art arda işçi çıkarma kararı almıştı. 

Özellikle otomotiv, gıda, turizm, ulaşım ve tekstil sektörlerini etkileyen işçi çıkarmalarla ilgili hükümet, son iki haftadır sunulan ERTE'lerin de araştırılacağını duyurdu.

İtalya'nın ardından Kovid-19'dan dolayı en fazla ölümün olduğu İspanya'da, Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 4 bin 858 kişi hayatını kaybederken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 64 bini geçti. 

Ülkede, Kovid-19'un bulaştığı sağlık personeli sayısı da 9 bin 500'e ulaştı.

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