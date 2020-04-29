  • BIST 101.110
  • Altın 379,214
  • Dolar 6,9874
  • Euro 7,6423
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İspanya'da Kovid-19 Sürecinde "Kademeli Normale Geçiş Takvimi" Açıklandı

» »
İspanya'da Kovid-19 Sürecinde "Kademeli Normale Geçiş Takvimi" Açıklandı
İspanya'da Kovid-19 Sürecinde "Kademeli Normale Geçiş Takvimi" Açıklandı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının evrimi ülke genelinde kontrol altına alınırsa, haziran sonunda yeni normallikler içinde bir ülke olacağız." dedi.

Başbakan Sanchez, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen "kademeli normale geçiş takvimi"ni, basın toplantısında kamuoyuna açıkladı.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'nın normalleşme sürecinin "kademeli, asimetrik ve koordinasyonla olacağını ve birlik olmanın önem arz ettiğini" dile getiren Sanchez, sürecin 4 aşamalı bir takvim olacağını ve en az 8 hafta süreceğini bildirdi.

Sanchez, virüse karşı aşı bulunmadan tam normalleşmeden söz edilemeyeceğine dikkati çekerek, o zamana kadarki süreç için "yeni normallikler" ifadesini kullandı.

Başbakan Sanchez, kademeli normalleşme takviminin ülkedeki 17 özerk yönetimde farklı olacağını söyledi.

İlk aşama olarak "0 seviyesine" 4 Mayıs'ta geçileceğini belirten Sanchez, gelecek pazartesi gününden itibaren restoran ve küçük işletmelerin yarım randımanlı açılacağını, sporda profesyonel ve bireysel antrenmanların başlayacağını ifade etti.

Sanchez, bu seviyede restoranlar için sadece evlere servis yapılması, kafeteryaların teraslarının yüzde 40 kapasiteyle açılması ve küçük işletmelerin ön randevulu hizmet vermesini örnek gösterdi.

"HER SEVİYE GEÇİŞLERİ EN AZ 2 HAFTA SÜRECEK

İspanya'daki Kanarya ve Balear adaların 4 Mayıs'ta, ülkenin İberya Yarımadası'nda kalan bölgelerinin ise 11 Mayıs'ta 1. seviyeye geçeceğini bildiren Sanchez, bu kapsamda güvenlik önemleri altında küçük işletmelerin, alışveriş merkezlerinin, otellerin ve turistik yerlerin açılacağını, La Liga gibi profesyonel liglerde toplu antrenmanların başlamasına izin verileceğini, insanların işlerine gitmelerine olanak sağlamak amacıyla 6 yaş altındakiler için kreşlerin açılacağını dile getirdi.

Sanchez, "2. seviyede" sinema ve tiyatroların 3'te 1 kapasiteyle açılması, "3. seviyede" plajların açılması örneklerini verdi, seviye değişimleriyle ilgili, bölgelere göre alınacak kararların Sağlık Bakanlığınca verileceğini söyledi.

Sanchez, 9 Mayıs'ta sona erecek olağanüstü halin, kademeli normale geçiş takviminin organizasyonu için 2 hafta daha uzatılabileceğini bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklarda Görülen Yeni Sendromda Kovid-19 Şüphesi30 Nisan 2020 Perşembe 08:50
  • Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse İlişkin Dünyayı Hızlı Ve Kararlı Şekilde Uyardık30 Nisan 2020 Perşembe 08:48
  • ILO: Koronavirüs Krizi 1,6 Milyar İşçinin Geçim Kaynaklarını Yok Edebilir30 Nisan 2020 Perşembe 08:45
  • Afrika ülkeleri ile Arap ülkelerinde vaka sayısı ile ölümler artıyor30 Nisan 2020 Perşembe 08:42
  • İsrail’de ölenlerin sayısı 215’e yükseldi30 Nisan 2020 Perşembe 08:40
  • Covid-19 kaynaklı can kaybı 228 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 220 bini geçti30 Nisan 2020 Perşembe 08:36
  • Yeni çocuk hastalığı Fransa’da da görüldü29 Nisan 2020 Çarşamba 23:30
  • Pfizer: Acil kullanım için ‘corona’ aşısı sonbaharda hazır olabilir29 Nisan 2020 Çarşamba 17:11
  • Çin’deki hastanede bir ilk: Virüsün havayla taşındığına dair kanıt bulundu29 Nisan 2020 Çarşamba 17:08
  • İlaç devi Pfizer: Koronavirüs aşısı, sonbaharda acil durumlarda kullanıma hazır hale gelebilir29 Nisan 2020 Çarşamba 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti