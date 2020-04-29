İspanya'da Kovid-19 Sürecinde "Kademeli Normale Geçiş Takvimi" Açıklandı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının evrimi ülke genelinde kontrol altına alınırsa, haziran sonunda yeni normallikler içinde bir ülke olacağız." dedi.

Başbakan Sanchez, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen "kademeli normale geçiş takvimi"ni, basın toplantısında kamuoyuna açıkladı.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'nın normalleşme sürecinin "kademeli, asimetrik ve koordinasyonla olacağını ve birlik olmanın önem arz ettiğini" dile getiren Sanchez, sürecin 4 aşamalı bir takvim olacağını ve en az 8 hafta süreceğini bildirdi.

Sanchez, virüse karşı aşı bulunmadan tam normalleşmeden söz edilemeyeceğine dikkati çekerek, o zamana kadarki süreç için "yeni normallikler" ifadesini kullandı.

Başbakan Sanchez, kademeli normalleşme takviminin ülkedeki 17 özerk yönetimde farklı olacağını söyledi.

İlk aşama olarak "0 seviyesine" 4 Mayıs'ta geçileceğini belirten Sanchez, gelecek pazartesi gününden itibaren restoran ve küçük işletmelerin yarım randımanlı açılacağını, sporda profesyonel ve bireysel antrenmanların başlayacağını ifade etti.

Sanchez, bu seviyede restoranlar için sadece evlere servis yapılması, kafeteryaların teraslarının yüzde 40 kapasiteyle açılması ve küçük işletmelerin ön randevulu hizmet vermesini örnek gösterdi.

"HER SEVİYE GEÇİŞLERİ EN AZ 2 HAFTA SÜRECEK

İspanya'daki Kanarya ve Balear adaların 4 Mayıs'ta, ülkenin İberya Yarımadası'nda kalan bölgelerinin ise 11 Mayıs'ta 1. seviyeye geçeceğini bildiren Sanchez, bu kapsamda güvenlik önemleri altında küçük işletmelerin, alışveriş merkezlerinin, otellerin ve turistik yerlerin açılacağını, La Liga gibi profesyonel liglerde toplu antrenmanların başlamasına izin verileceğini, insanların işlerine gitmelerine olanak sağlamak amacıyla 6 yaş altındakiler için kreşlerin açılacağını dile getirdi.

Sanchez, "2. seviyede" sinema ve tiyatroların 3'te 1 kapasiteyle açılması, "3. seviyede" plajların açılması örneklerini verdi, seviye değişimleriyle ilgili, bölgelere göre alınacak kararların Sağlık Bakanlığınca verileceğini söyledi.

Sanchez, 9 Mayıs'ta sona erecek olağanüstü halin, kademeli normale geçiş takviminin organizasyonu için 2 hafta daha uzatılabileceğini bildirdi.