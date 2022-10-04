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İspanya’da kuraklık alarmı! Su kullanımıyla ilgili radikal karar

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Avrupa'da yakıt krizinin ardından su kıtlığı da etkisini sürdürüyor. Son olarak İspanya'daki kuraklık sorunu nedeniyle ülkenin güneyindeki Sevilya kentinde temel ihtiyaçlar dışında su kullanımına yasak getirildi.
İspanya’da kuraklık alarmı! Su kullanımıyla ilgili radikal karar

Sevilya Belediyesine bağlı su idaresi şirketi Emasesa, kuraklık sorununun giderek büyümesi ve barajlardaki su rezervinin 268 hektometreküpün altına inmesinden dolayı temel ihtiyaçlar dışında suyun kullanımına yasak getirildiğini açıkladı.

YASAĞA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Kentteki tüm kişi ve kurumları kapsayan su tüketimiyle ilgili yasağa uymayanlar için para cezaları belirleneceği bildirildi.

Sevilya Belediye Başkanı Antonio Munoz, “Gereksiz su tüketimlerine karşı tavsiyelerden yasaklara geçiyoruz. Mevcut rezerv durumumuza uygun olmayan uygunsuz içme suyu kullanımlarını cezalandırmaya başlayacağız.” dedi.

GÜNLÜK 90 LİTREYE İZİN VAR

Araba yıkama, bahçe sulama, havuz doldurma gibi temel ihtiyaç sayılmayan su kullanımını yasaklayan Sevilya Belediyesi, su kaynağı kıtlığı nedeniyle alarm durumuna geçtiğini, günlük kişi başına su tüketimini 90 litreye düşürmeyi hedeflediğini duyurdu.

Son 30 yılın en kurak yılını geçiren İspanya’nın genelinde baraj ve göletlerdeki su doluluk oranı yüzde 28,5 düzeyinde bulunuyor.

Sevilya’dan da geçen Guadalquivir Nehri’nin havzasındaki doluluk oranı ise yüzde 20’ye kadar geriledi.

Kuraklık sorunu, zeytin ve üzüm üretimi başta olmak üzere tarım sektörünü de olumsuz etkiliyor.

İNGİLTERE’DE KURAKLIK İLAN EDİLMİŞTİ

Ağustos ayında İngiltere’deki aşırı sıcaklar nedeniyle ülkenin birçok bölgesi için kuraklık ilan edilmişti. Yetkililer su kullanımına kısıtlama getirilebileceği konusunda uyarda bulunmuştu.

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