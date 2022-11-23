İspanya’da kuraklık sorunu su vanalarını kıstırıyor

İspanya’da görülen, son yılların en büyük kuraklık sorunu, su tasarrufu önlemlerini zorunlu kıldı.

Endülüs, Valencia, Bask ve Galisya özerk yönetimlerinden sonra Katalonya da sonbahardaki yağış eksikliğinden dolayı su tüketimine yönelik tedbirler aldı. Katalonya’da 2007’den bu yana ilk kez kuraklık alarmı verdi.

Su rezervinin yüzde 33’e kadar düştüğü bölgede sektörlere göre su kullanımının eğlence amaçlı yerlerde yüzde 30, tarımda yüzde 25, hayvancılıkta yüzde 10 ve endüstride yüzde 5 azaltılacağı bildirildi.

Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona’da toplam 514 belediyede uygulanacak önlemler kapsamında ayrıca halktan bahçe sulama, araba yıkama, havuz doldurma gibi temel olmayan ihtiyaçlarında su tüketmemesi istendi. Yetkililer büyük kentlerde evlerdeki içme suyunun garanti edildiğini belirtilse de küçük yerleşim yerlerinde ciddi sorunlar yaşanıyor.

Diğer yandan sol koalisyon hükümetinin uzun süreli kuraklık durumuna karşı mart ayında aldığı mali, finansal ve hidrolojik destek ile tedbir kararları yeterli olmadı. Kuraklıktan en çok etkilenen sektörlerden olan tarım ve hayvancılık, 2022 yılı boyunca toplam kayıplarının 8 milyar avroyu bulduğunu ve tarımsal istihdamın yüzde 14,5 oranında azaldığını savunuyor.

Özellikle zeytin ve meyve üreticileri kuraklıktan dolayı düşük verim aldıklarını, enerji fiyatlarındaki artışlardan dolayı da zararına satış yaptıklarını öne sürüyor.