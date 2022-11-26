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İspanya’da Kuraklık: Su Kısıtlamasına Gidiliyor

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İspanya’da Kuraklık: Su Kısıtlamasına Gidiliyor
İspanya’da Kuraklık: Su Kısıtlamasına Gidiliyor

İspanya’nın Katalonya bölgesinde aylar süren kuraklık sebebiyle rezervlerdeki su seviyesi yüzde 30’a geriledi.


Bölgede yaşayan 6 milyon 700 bin kişi su sıkıntısından olumsuz etkileniyor.


Su kısıtlamasına gidiliyor


Katalan hükümeti, kuraklığa çözüm bulmak için su kısıtlaması uygulamasına gidileceğini açıkladı.


Buna göre su kullanımına tarımda yüzde 25, hayvancılıkta yüzde 10 ve endüstriyel alanda yüzde 5 oranında kısıtlama getirildi.


Hanelerde kullanılan suya kısıtlama getirilmeyecek


Katalan yönetimi, hanelerde kullanılan suya şimdilik kısıtlama getirilmeyeceğini duyurdu.


Ancak bahçe sulama işleminin haftada iki kereden fazla yapılmaması ve hanelere sağlanan suyun araba yıkamak ve havuz doldurmak için kullanılmaması çağrısında bulunuldu.

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