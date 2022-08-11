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İspanya'da Maymun Çiçeği Vakaları 5 bini geçti

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İspanya, maymun çiçeği vaka sayılarında dünyada ABD'nin ardından ikinci ve Avrupa'da ilk sırada bulunuyor. Ülkede tespit edilen maymun çiçeği vakaları 5 bin 162'ye çıktı.
İspanya'da Maymun Çiçeği Vakaları 5 bini geçti

İspanya Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (CCAES) tarafından verilen bilgilere göre, son 5 günde 220 artışla maymun çiçeği görülenlerinin sayısı 5 bin 162’ye ulaştı.

Şimdiye kadar iki kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği İspanya, maymun çiçeği vaka sayılarında dünyada ABD’nin ardından ikinci ve Avrupa’da ilk sırada bulunuyor.

Vakaların en yoğun olduğu yer Madrid

CCAES, genel nüfus oranına göre maymun çiçeğinin İspanya’da bulaşma oranının düşük olmasına rağmen cinsel ilişkiyle bulaşma riskinin yüksek olduğu ve belirsizliğin devam ettiği uyarısında bulundu.

Ülkede maymun çiçeği vakalarının en yoğun görüldüğü kent 2 bin 94 vakayla Madrid 2 bin 94 oldu.

Başkent Madrid’de temmuz ortasından bu yana 1504 kişiye maymun çiçeği aşısı yapılırken, bu sayının artırılması için yeni aşılar talep ediliyor.

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