  • BIST 98.171
  • Altın 387,063
  • Dolar 6,9250
  • Euro 7,5026
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İspanya’da ölü sayısı 22 bini geçti, 5 bine yakın yeni vaka bulundu

» »
Avrupa’da KOVİD-19’dan en fazla etkilenen ülkelerin başında yer alan İspanya’da ölü sayısı 22 bini de geçti. Özerk yönetimler Sağlık Bakanlığı’nın sayılarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Son 24 saatte bin 202 sağlık çalışanı hastalığa yakalandı
İspanya’da ölü sayısı 22 bini geçti, 5 bine yakın yeni vaka bulundu

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili yeni verileri kamuoyu ile paylaştı.

Ülkede 21 Nisan'da 430 ve 22 Nisan'da 435 olarak açıklanan ölü sayısı bugün de 440 oldu. Salgında şimdiye kadar  toplam 22 bin 157 kişi hayatını kaybetti. 

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 635 artışla 213 bin 24'e çıktı.

Virüsün bulaştığı sağlık personeli sayısının son 24 saatte 1202 artışla toplamda 34 bin 355'e ulaşması dikkati çekti. Kovid-19'u yenen hasta sayısı da 88 bini aştı. 

Madrid 6 bin fazla ölüm açıkladı

İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de toplam 59 bin 199 vaka bulunurken, ölü sayısı 7 bin 684 olarak kayda geçti.

Cenaze kayıtlarını ve şüpheli vakaları esas alarak Sağlık Bakanlığı’ın verilerinin çok üzerinde rakamlar açıklayan Madrid özerk yönetim hükümeti ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 14 bini geçtiğini duyurdu.

“Gerçek sayıyı hiçbir zaman bilemeyeceğiz”

Özerk yönetimin, bakanlığın verilerine nazaran salgının başlamasından bu yana Madrid'de yaklaşık 6 bin daha fazla ölüm olduğunu savunması tartışma yarattı.

Ayrıca Madrid Belediyesi, Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için bugün kent merkezindeki Alcala Kapısı'na yas bayrağı asarak, anma töreni düzenledi.

Madrid gibi Katalonya özerk yönetimi de Sağlık Bakanlığı’ndan daha yüksek veriler açıklıyor.

İspanya'da Başbakan Pedro Sanchez ve diğer hükümet yetkilileri ise resmi kayıtlara sadece test yapılanların girdiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan ölenlerin gerçek sayısının hiçbir zaman bilinmeyeceğini" ifade ediyor.

Sağlık sistemi yenilenecek

Basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Salvador İlla, "Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz ama halen zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu yüzden olağanüstü hali 15 gün daha uzattık. Bu hastalığı yendikten sonra sağlık sistemimizi yenileyeceğiz. Şu anda tamamen salgınla mücadeleye odaklanmış durumdayız" dedi.

Kovid-19 nedeniyle 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzatan hükümet, gelecek pazar gününden itibaren 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla, kısa süreliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin verdi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 103 yaşındaki Belçikalı kadın iki dünya savaşı ve üç salgından sağ çıktı22 Nisan 2020 Çarşamba 11:07
  • AB seyahat kısıtlamasıyla ilgili yaz dönemi için hazırlık yapıyor21 Nisan 2020 Salı 20:20
  • İngiltere'de iflaslarda rekor artış21 Nisan 2020 Salı 12:05
  • İtalya'da kısıtlamalar 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak21 Nisan 2020 Salı 10:49
  • Paris'te halk polisin azınlıklara şiddet uygulamasını protesto etti20 Nisan 2020 Pazartesi 12:00
  • Koronavirüs: Avrupa'da hangi ülkeler bugünden itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başladı?20 Nisan 2020 Pazartesi 10:24
  • Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti19 Nisan 2020 Pazar 17:47
  • İsveçli kamu sağlığı yetkilisi: Sıkı sokağa çıkma kısıtlamasının fiziksel ve ruhsal sağlığa etkisinden endişeliyiz18 Nisan 2020 Cumartesi 11:37
  • Bulgar AP vekili: Mars'tan da gelseler sığınmacıları kabul etmemeliyiz18 Nisan 2020 Cumartesi 10:28
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Çin’de Kovid-19’la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu17 Nisan 2020 Cuma 09:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti