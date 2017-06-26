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İspanya'da orman yangını... 2 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı

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İspanya'da orman yangını... 2 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı
İspanya'nın güneybatısındaki Moguer yerleşim bölgesi çevresinde iki gündür devam eden orman yangını nedeniyle 2 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Endülüs özerk yönetimi hükümeti yetkililerinden basına yapılan açıklamada, orman yangını nedeniyle 2 otel ve 2 kampında bulunduğu bölgeden 2 binden fazla kişinin uzaklaştırıldığı bildirildi.

Rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle hızla yayılan yangından dolayı çevredeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı, Matalascanas yerleşim bölgesinde bulunan yaklaşık 50 bin kişinin seyahat etmesine izin verilmediği belirtildi. Bölgede yaşayan vatandaşlara ve turistlere dumandan etkilenmemeleri için dışarı çıkmamaları ve pencerelerini açmamaları tavsiye edildi.

Bu arada 550 kişi ve havadan 25 uçağın katıldığı yangın söndürme çalışmalarına askeri birliklerin de destek verdiği ifade edildi.

Endülüs özerk yönetimi hükümeti Çevre ve Orman İşleri Bakanı Jose Gregorio Fiscal, yangın nedeniyle 1 numaralı alarma geçtiklerini söyledi. Mevcut durumda 3 noktada devam eden yangının özellikle Donana Doğal Parkı'na doğru yayılma riski olduğunu hatırlatan Fiscal, "Yangının, Avrupa'nın en önemli doğal parklarından Donana'ya ulaşmaması için ekipler özel gayret sarf ediyor." dedi.

İtfaiye yetkilileri de ilk belirlemelere göre, yangının insani sebeplerden çıktığını tahmin ettiklerini açıkladı.

 

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