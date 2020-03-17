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İspanya'da özel hastaneler devletin kontrolüne giriyor

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İspanya Sağlık Bakanı koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde özel hastanelerin ülkedeki genel sağlık sisteminin kontrolüne gireceğini açıkladı.
İspanya'da özel hastaneler devletin kontrolüne giriyor

İspanya’da Sağlık Bakanı Salvador Illa, özel hastanelerin ülkedeki genel sağlık sisteminin kontrolüne gireceğini açıkladı.

İspanyol El Pais gazetesi, İspanyol hükümetinin Pazar günü koronavirüsle mücadelede “şimdiye kadar görülmemiş” önlemler alma kararı verdiğini yazdı.

Bakan Salvador Illa Pazar gecesi düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin pandemiyle mücadelede özel sağlık hizmetinden gerekli hallerde her açıdan faydalanacağını kaydetti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre İspanya hükümeti dün ayrıca maske, eldiven, tıbbi ya da farmasötik ürünlere ya da bu ürünleri üretme kapasitesine sahip şirketlerin 48 saat içinde yetkililere haber vermelerini istedi, aksi takdirde cezalarla karşılacağı bildirildi.

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