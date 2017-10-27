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İspanya'da Senato tarihi karar için toplandı

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İspanya'da Senato tarihi karar için toplandı
İspanya'da Senato, bağımsızlık referandumunun ardından Katalonya hükümetinin feshedilmesi ve erken seçimleri görüşmek üzere toplandı. Katalan parlamentosu da öğle saatlerinde toplanacak.

İspanya'da Senato, Katalonya özerk yönetiminin 1 Ekim'de düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından Anayasa'nın 155'inci maddesi çerçevesinde hükümetin kararlaştırdığı önlemleri karara bağlamak üzere toplandı.

Başbakan Mariano Rajoy başkanlığındaki İspanya merkezi hükümeti, 155'inci madde uyarınca Katalan bölgesel hükümetinin feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesi kararı alarak, kararı onay için Senato'ya göndermişti. Rajoy'un muhafazakar Halk Partisi'nin çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle Senato'nun onayına kesin gözüyle bakılıyor.

Rajoy: Katalanları ayrılıkçılara karşı koruyoruz

Rajoy, Senato'da yaptığı konuşmada, Katalan özerk yönetimini yasaları ihlal etmekle suçlayarak, 155'inci maddenin işletilmesi çağrısı yaptı. İspanya hükümetinin Katalanların iyiliği için müdahalede bulunduğunu söyleyen Rajoy, "Katalanların İspanyol emperyalizmine değil, herkesi kendi ayrılıkçı doktrininin boyunduruğuna sokmak isteyen hoşgörüsüz bir azınlığa karşı korunmaya ihtiyacı vardır" diye konuştu.

Senato'dan onayın çıkmasının ardından Katalan bölgesel yönetimine karşı önlemler Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe sokulabilecek. Bu durumda Katalonya'da erken seçimlerin Ocak ayından itibaren yapılabileceği belirtiliyor. Katalan yönetimi, hükümetin feshedilmesi durumunda Katalan memurları sivil itaatsizliğe çağırmış, Madrid hükümeti ise böyle bir adımın sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu.

Katalonya özerk yönetimi 1 Ocak'ta İspanya Anayasa Mahkemesi'nin yasadışı ilan etmesine rağmen bağımsızlık referandumu düzenlemiş, katılımın yüzde 43 olduğu referandumdan yüzde 90 oranında bağımsızlık yönünde oy çıkmıştı.

Katalan parlamentosu bağımsızlık ilan edebilir

Senato'da tartışma oturumunun ardından oylamanın öğleden sonra başlaması bekleniyor. Katalan parlamentosu da Senato kararı ışığında izlenecek yolu karara bağlamak üzere öğle saatlerinde toplanacak. Katalan parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi de olasılıklar dahilinde.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont dün yaptığı açıklamada, krize çözüm için yapılan erken seçim çağrılarını reddederek, ne yapılacağı konusunda kararı Katalan parlamentosunun vereceğini söylemişti.

Senato'nun onayının ardından Anayasa'nın 155'inci maddesi, Franco diktatörlüğü dönemi ve 1978 Anayasasının yürürlüğe girmesi sonrasında ilk kez uygulanmış olacak. 1939-1975 yılları arasındaki Franco diktatörlüğü döneminde Katalan hükümeti feshedilerek Katalan dili yasaklanmıştı.

155'inci madde, ayrılıkçı eylemlerde bulunan bölgelerin özerkliklerinin iptal edilmesine olanak tanıyor. Madde uyarınca Madrid yönetimi Katalan polisi, yönetimi ve kamu yayıncılık kuruluşlarının kontrolünü de devralma yetkisine sahip.

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