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İspanya’da şiddetli yağış sele neden oldu

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İspanya'nın doğusunda dün geceden bu yana şiddetli yağış ve fırtına etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde sel felaketi yaşandı.
İspanya’da şiddetli yağış sele neden oldu

İspanya'nın doğusunda dün geceden bu yana şiddetli yağış ve fırtına etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde sel felaketi yaşandı. İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı (Aemet) tarafından yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı hava dalgasının günün ilk saatlerinden itibaren başkent Madrid bölgesi, Castilla-La Mancha, Castilla ve Leon ile Navarra'nın bazı bölgelerinde sel ve yıkıma neden olduğu aktarıldı.

Madrid'de su baskınları bazı alt geçitlerin kapanmasına ve metro hizmetinin aksamasına neden olurken, şehrin büyük kısmında trafik durma noktasına geldi. Sel sularında mahsur kalanlar ise helikopter yardımı ile kurtarılırken, henüz can kaybı bildirilmedi.

METREKARE BAŞINA 215 LİTREDEN FAZLA YAĞIŞ DÜŞTÜ

Katalonya bölgesinde yer alan sahil kasabası Alcanar’da sel felaketi yaşanırken, araçlar sel sularında sürüklendi. Katalonya Hava Durumu Servisi, bölgeye gece yarısından saat 14.00'e kadar metrekare başına 215 litreden fazla yağış düştüğünü açıkladı.

Castilla-La Mancha bölgesinin merkezi Toledo'nın Belediye Başkanı Milagros Tolon ise, şehirde şiddetli rüzgar nedeniyle 5 ağacın devrildiğini, deniz suyunun taşması sebebiyle rıhtım bölgesinde biriken suyun belediye personeli tarafından tahliye edilmeye çalışıldığını aktardı. Tolon, merkezde ve kasabalarda bulunan bazı evleri su bastığını bildirdi.

CADDE VE TARIM ARAZİLERİ GÖLE DÖNDÜ

Ülkenin kuzeydoğusundaki El Bajo Ebro şehrinde de yarım saat içinde metrekareye 77 litre yağış düştüğü ve sağanak yağışın şehir merkezindeki caddeler ile tarım arazilerini göle çevirdiği aktarıldı. Vinaroz şehrinde ise yaşanan şiddetli yağış sonrası yaşanan sel felaketinde bazı vatandaşların aracında mahsur kaldığı bildirildi.

Yetkililer, İspanya genelinde günün ilerleyen saatlerinde daha fazla yağış beklendiğini belirterek, sel ve su baskınları ihtimaline karşı vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu.

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