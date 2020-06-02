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İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı

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İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı

İspanya'da son 24 saat içinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı can kaybı yaşanmadı.

İspanya'da Kovid-19 verilerinin haftalık olarak güncellenmeye başlanmasının ardından yeni veriler bugün açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son bir haftada 35 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bakanlık, son 24 saatte ise virüse bağlı can kaybı yaşanmadığını açıkladı. 17 özerk yönetimden 8'inde son bir haftadır virüse bağlı can kaybı tespit edilmediği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 71 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 239 bin 638'e yükseldiği kaydedildi.

İspanya'da bugüne kadar 27 bin 940 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan İspanya hükümeti, 14 Mart’tan bu yana uygulanan olağanüstü hal kararını 21 Haziran'a kadar son defa uzatmak için önümüzdeki günlerde meclisin onayına sunacak.

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