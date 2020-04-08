İspanya'da Tabut Üreticileri Siparişleri Karşılayamıyor

Covid-19 salgınının neredeyse 14 bin can aldığı İspanya'da tabut üreticilerinin siparişleri yetiştirmekte zorlandığı ortaya çıktı.

Salgından dolayı dışarı çıkma yasağının uygulandığı ülkede birçok şirket kepenk kapatırken ölü sayısının hızla artmasından dolayı tabut siparişleri 8'e katlandı. Reuters'ın haberine göre şirketler bu talebi karşılayabilmek için işe alımlara başvurmaya başladı.

Başkent Madrid yakınlarındaki bir tabut üreticisi bölgeye günde üç yüz tabut gönderdiklerini, üretim kapasitelerini artırmak için son on günde 6 kişinin işe alındığını açıkladı.

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13 bin 897 ile İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı İspanya'da 140 bin 511 kişide hastalığın izine rastlandı. Tedavi gören vaka sayısı 83 bin 500'e yaklaşırken iyileşen hasta sayısı ise 43 bini geçti.