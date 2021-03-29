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İspanya'da tüm katılımcılara test yapılarak 5 bin kişilik konser düzenlendi

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İspanya'da tüm katılımcılara test yapılarak 5 bin kişilik konser düzenlendi
İspanya'da tüm katılımcılara test yapılarak 5 bin kişilik konser düzenlendi

İspanya'nın Barcelona şehrinde Cumartesi akşamı düzenlenen bir konsere, aynı gün test olan ve negatif sonuç getiren yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Ülkede kalabalık açık hava etkinliklerine girişiçin koronavirüs testi zorunluluğu getirilmesi planlanmıştı. Love of Lesbian (Lezbiyenin Aşkı) adlı grubun konseri, bunun için pilot uygulama olarak denendi.

Negatif sonuç getirip konsere girmeye hak kazanan izleyicilere sosyal mesafe şartı konmadı ancak maske takılması zorunluydu.

Konser, geçen yıldan bu yana süren pandemi boyunca Avrupa'daki en kalabalık etkinliklerden biri oldu.

Geçen hafta da Hollanda'da iki günlük bir müzik festivaline negatif test sonucu getirerek katılıma izin verilmişti.

Barcelona'daki konserin girişinde ateş ölçümü de yapıldı. Gün boyu konser alanının yakınlarında, etkinliğin organizatörlerinin ayarladığı kulübelerde ve çadırlarda testler yapıldı.

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