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İspanya’da “Un Savaşları Festivali” Gerçekleşti

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İspanya’nın İbi kasabasında 200 yılı aşkın süredir gelenekselleşerek her yıl düzenlenen "Un Savaşları" festivali yapıldı.
İspanya’da “Un Savaşları Festivali” Gerçekleşti

İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Alicante şehrinde bulunan İbi kasabasında bugün gelenekselleşmiş Un Festivali düzenlendi. Her yıl Un Savaşları (Els Enfarinatsı) sırasında katılımcılar askeri kıyafetler giyerek, belediye binasının dışında un, yumurta ve havai fişeklerle sahte bir darbe düzenliyor.

Bu yılda düzenlenen festivalde askeri kıyafet giyinen katılımcıların birbirlerine un ve yumurta fırlatmasının ardından her yer un ve yumurtayla kaplandı. Ellerinde havai fişeklerde olan katılımcılar düzenlenen festivalde eğlenceli vakit geçirdi.

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