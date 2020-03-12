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İspanya'da Virüs Hastalarında Ölü Sayısı 54'e, Vaka Sayısı İse 2 Bin 236'ya Çıktı

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Dünyaca Ünlü Prado, Reina Sofia, Thyseen Müzeleri İle Liceu Tiyatrosu Yeni Tip Koronavirüse Karşı Önlem İçin Kapatıldı
İspanya'da Virüs Hastalarında Ölü Sayısı 54'e, Vaka Sayısı İse 2 Bin 236'ya Çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığı İspanya'da, ölü sayısı 7 kişi daha artarak 54'e çıktı.

İspanya'daki özerk yönetim yetkililerinden açıklanan yeni verilere göre, ülke genelinde virüs teşhisi konulanlardan ölenlerin sayısı 54'e, vaka sayısı ise 2 bin 236'ya yükseldi. 

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse karşı önlemler kapsamında 410 bin ameliyat ve solunum koruma maskesi aldığını ve gelecek günler için bunlardan 500 bin sipariş verildiğini bildirdi.

İspanya Kültür Bakanlığı da Prado, Reina Sofia ve Thyseen müzeleri ile Ulusal Kütüphanenin aralarında bulunduğu Madrid'deki tüm müze ve sanat merkezlerinin yeni bir talimata kadar kapatıldığını duyurdu.

PRADO MÜZESİ, DÜNYADAKİ SANAT MÜZELERİ ARASINDA EN FAZLA ZİYARETÇİ ALAN YERLERDEN BİRİSİ

Velazquez, Goya, El Greco gibi önemli ressamların eserlerine sahip olan ve 201 yıllık geçmişi bulunan Prado Müzesi, yıllık 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyle dünyadaki sanat müzeleri arasında en fazla ziyaretçi alan ilk 20'den biri olarak biliniyor. 

Prado, Reina Sofia ve Thyseen müzelerinin İspanya ekonomisine katkısının yıllık 1,5 milyar avronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Barselona'daki ünlü Liceu Tiyatro Salonu da virüse karşı önlem kapsamında kapanan sanat merkezleri arasında yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs salgını, İspanya ekonomisinin itici gücü olan ve gayri safi milli hasıladaki payı yüzde 13'ü bulan turizm sektörünü de vurmaya başladı. 

Virüsün en yaygın olduğu başkent Madrid'deki Otel İşletmecileri Derneği, normal dönemlerde martta yüzde 70 olan otel doluluk oranının mevcut durumda yüzde 15 olduğunu açıkladı.

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