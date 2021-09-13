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İspanya’da yangınlar: Binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı

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İspanya'nın güneyinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Yangına müdahale eden bir acil durum görevlisi hayatını kaybetti.
İspanya’da yangınlar: Binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı

İspanya'nın güneyinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Yangına müdahale eden bir acil durum görevlisi hayatını kaybetti.

Çarşamba günü popüler tatil yöresi Estepona'nın üst kesimlerinde başlayan yangının söndürülmesi için ordu da görevlendirildi.

Yangının dumanları kilometrelerde uzaktan görülürken Pazar günü altı köy ve kasaba daha tahliye edildi.

Cuma günü de beş köy ve kasaba tahliye edilmişti.

İspanyol basınına göre yangında 7 bin 400 hektar alan küle döndü.

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Reuters'a konuşan ve evini terk eden bölge sakinlerinden Adriana Iacob "Bu insanlık dışı, böyle bir şey görülmedi. Alevler dağların arkasından bile görülüyor" dedi.

Bir diğer bölge sakini Pepa Rubio ise "İlk yangından beri günlerdir uyumadık. Korkunç bir durum" dedi.

Avrupa'nın güneyi bu yıl yangınlardan etkilendi.

Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya ve Kıbrıs'ta da yangınlar görüldü.

İklim değişikliği, yangınlara yol açan sıcak ve kuru havanın daha sık görülmesine yol açıyor.

Günümüzdeki ortalama hava sıcaklığı, endüstrileşmenin başladığı dönemlere kıyasla 1,2 derece yükselmiş durumda.

Hükümetlerin buna karşı bir adım atmaması durumunda ısınmanın daha da artması bekleniyor.

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