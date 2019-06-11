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İspanya’da yaşayan Kıbrıslı Türk Levent Öztürk eş arıyor

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İspanya’da yaşayan 54 yaşındaki Levent Öztürk, KKTC’de yaşayan annesinin aracılığıyla eş arıyor
İspanya’da yaşayan Kıbrıslı Türk Levent Öztürk eş arıyor

Diyalog Gazetesi'nden Hüseyin Çiçek'in haberine göre yıllardır İspanya’da yaşayan 54 yaşındaki Levent Öztürk’ün bekârlık canına tak etti.

İspanya’da iş kurup yaşamını sürdüren Kıbrıslı Türk Levent Öztürk’ün annesi oğlunu evlendirmek için devreye girdi.    

Oğluna iyi bir eş arayan Neval Öztürk, şartlarını da ortaya koydu.    

Neval Öztürk, oğlunun yıllar önce İspanya’ya yerleştiğini ve orada iş kurduğunu, ev satın aldığını söyleyen Öztürk, şimdi sıranın evlenmeye geldiğini söyledi. Öztürk, oğluna hayat arkadaşı olacak kişinin çocuksuz, cazibeli, güler yüzlü ve köpek sever olmasını istedi

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