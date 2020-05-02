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İspanya'da yetişkinler için sokağa çıkma kısıtlamaları hafifletildi

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İspanya'da yetişkinler için sokağa çıkma kısıtlamaları hafifletildi
İspanya'da yetişkinler için sokağa çıkma kısıtlamaları hafifletildi

Avrupa'da en katı sokağa çıkma kısıtlamalarını uygulayan ülkelerden biri olan İspanya, mevcut kısıtlamaları gevşetmeye başladı.

Geçen hafta içerisinde çocuklara yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından bugün itibarıyla yetişkinlerin de sokağa çıkmasıyla ilgili düzenlemeler esnetildi.

İspanya'da yürürlükte olan kısıtlamalar kapsamında halkın sadece gıda ya ilaç almak, evden çalışamamaları halinde işe gitmek ya da köpek gezdirmek gibi nedenlerle evden çıkmasına izin veriliyordu.

Bugün itibarıyla yetişkinler, yürüyüş, koşu ya da bisiklete binmek gibi egzersiz amaçlı olarak da sokağa çıkmaya başladı.

Ancak sokaklarda kalabalığın önlenmesi için sokağa çıkma saatleri yaş gruplarına göre düzenleniyor.

Ayrıca egzersizlerin eve yakın bir yerde ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapılması gerekiyor.

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