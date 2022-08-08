İspanya’da yüzyılın en büyük orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Yıl başından bu yana 220 bin hektardan fazla ormanlık alanın yandığı İspanya, 21. yüzyılın en büyük orman yangınlarına karşı mücadele veriyor.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’nin (EFFIS) verilerine göre İspanya, orman yangınlarında son 22 yılın en kötü yılını yaşıyor.

Bu yılın sadece 7 ayında yanan alanın, yangınların en fazla olduğu yıllardan biri olan 2012’nin tamamında yanan alanların üzerinde olduğu, temmuz aylarına göre kıyaslama yapıldığında ise bu yıl diğerlerine göre dört kat daha fazla alanın yandığı görüldü.

Mevcut durumda İspanya’da 5 yerde orman yangını devam ederken, ülkenin ortasındaki Avila kentindeki Santa Cruz del Valle’de bin hektardan fazla alanı kül eden yangının halen kontrol edilemediği belirtildi.

İspanya’nın Zamora kentindeki ormanlık alanda temmuzda çıkan yangınlarda il yüzölçümünün yüzde 3’ü harap olmuştu.

İçişleri Bakanlığı, yangınların yüzde 95’inin insan ihmalleri sonrasında çıktığını açıklamıştı.

İspanyol basını, 21. yüzyılın en büyük orman yangınlarına karşı mücadele verildiğini, 17 özerk yönetimin ve merkezi hükümetin bu yıl içinde yangınları önlemek ve söndürmek için 860 milyon avroluk kaynak aktardığını yazdı